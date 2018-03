Não há recursos para redolarização imediata na Argentina, diz banco A grande preocupação do governo argentino e dos banqueiros, segundo um diretor de um importante banco brasileiro na Argentina, é saber se a Corte Suprema dará tempo e permitirá a utilização de instrumentos, como títulos, para a devolução dos depósitos em dólares. "Se a Corte disser que esta devolução tem que ser imediata, os bancos que começaram a se recuperar cairão, sem poder arcar com a devolução. O prejuízo será generalizado porque hoje não há todo este dinheiro para devolver", disse o diretor. "A única alternativa para a devolução em dólares é a utilização de títulos com um prazo de pelo menos 10 anos para a cobrança?, afirma a fonte.