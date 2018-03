Não há risco de desabastecimento de água, diz EPE O presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Maurício Tolmasquim, garantiu nesta segunda-feira em entrevista à Agência Brasil, no Rio, que "os reservatórios de água brasileiros estão 60% acima do seu volume útil", o que significa que não há risco de desabastecimento em 2007 e 2008. Segundo sua análise, a chuva trouxe "tranqüilidade", porque reflete um cenário "bastante diferente do período do racionamento, em 2000, 2001, quando o nível de água estava em torno de 30% do volume útil dos reservatórios." Ele ainda comentou na entrevista que a questão relativa ao gás natural é um problema conjuntural, já que a partir de 2009 haverá a entrada de 40 milhões de metros cúbicos de gás nacional no sistema, além dos 20 milhões de metros que serão disponibilizados pela Petrobras em GNL. "A oferta está apertada, mas é só por um período", disse.