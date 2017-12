Não há sinais de arrefecimento da inflação, diz ata do Copom Mesmo sem informações suficientes para um diagnóstico preciso sobre os fatores que condicionaram o comportamento a inflação em dezembro do ano passado, para os resultados parciais de janeiro e para as projeções de fevereiro, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central acredita que há "evidências" capazes de sustentar a interpretação de que a alta de preços pode ser um movimento "persistente". De acordo com a análise feita pelo Comitê, e mostrada na ata da reunião divulgada hoje, o comportamento dos núcleos não indica "arrefecimento" da inflação. O aumento de 0,80% do IPA de produtos industriais pode também, segundo o Copom, resultar numa preço sobre os preços ao longo dos próximos meses. Para o Comitê, a maior inflação no atacado é resultado de uma série de fatores, entre eles o aumento do preço internacional de algumas commodities, a maior demanda por bens intermediários, e a mudança de "preços relativos", que segundo o Copom, tem favorecido os setores que vêm sendo mais fortemente beneficiados pela recuperação recente da economia brasileira. Pressão pode ser isolada ou persistente A análise feita pelo Copom sobre o movimento de alta da inflação de novembro para dezembro de 2003 prenuncia a preocupação externada pelo Comitê com a volta da inflação. Entre novembro e dezembro, a inflação medida pelo IPCA subiu de 0,34% para 0,52%, surpreendendo o BC. Os núcleos de inflação também aumentaram em dezembro. O maior aumento observado, como ponderado pelo Copom, foi o do núcleo do IPCA calculado por exclusão de alimentos no domicílio e de preços administrados, que após cinco meses estabilizado entre 0,35% e 0,40%, subiu para 0,63% no mês passado. Os núcleos por médias aparadas do IPCA e do IPC-Br também registraram um aumento no período. A maior proporção de itens com reajuste positivo no IPCA, que passou de 57% em novembro para 64,8% em dezembro, também é apontada pelo Copom como outra evidência de "disseminação" do aumento de preços. "Observado todo o conjunto de índices de inflação disponíveis, tanto ao consumidor quanto no atacado, sua maior variação em dezembro pode significar apenas um evento isolado, provocado por motivos sazonais ou extraordinários, ou prenunciar uma aceleração persistente da inflação", ponderam os diretores do BC na ata da primeira reunião do Copom em 2004. Se a primeira hipótese apresentada pelo Copom for verdadeira, a inflação retornará no médio prazo à trajetória das metas, assim como aconteceu em setembro de 2003. O Copom reconhece que fatores "sazonais e extraordinários", como os aumentos nos preços de vestuário, ônibus urbano e cigarro, contribuíram para o resultado da inflação em dezembro de 2003. Cenário de recuperação da atividade se mantém O Copom reafirma, na ata de sua reunião da semana passada, divulgada hoje, sua crença de que a economia brasileira está vivendo um processo de recuperação. Para os diretores do BC, os dados apurados pelo IBGE sobre a produção industrial no País em novembro, é um dos indicadores que reforçam a tese de recuperação da atividade. "Entre julho e novembro, a média móvel trimestral da produção industrial já apresenta crescimento acumulado de 7,7%, em termos dessazonalizados", destacam os diretores na ata da primeira reunião do Copom de 2004. De acordo com a análise feita, somente o setor de bens de consumo semi e não duráveis, que depende mais fortemente dos rendimentos reais, ainda não vem apresentado taxas significativas de crescimento. "O cenário mais provável é de continuidade da expansão industrial", afirmam os diretores do BC. Essa perspectiva é explicada por alguns "indicadores antecedentes": consumo de energia elétrica, produção de aço bruto, fluxo de veículos pesados nas rodovias, e aumento da demanda estimulada pela "recuperação progressiva" dos rendimentos reais e pelo aumento do crédito. O crescimento na taxa de investimento também mereceu destaque na ata. "A absorção de bens de capital aumentou 27% entre julho e novembro e a produção de insumos para construção civil, 5% no mesmo período", apontam os diretores do BC. Aumento de consumo O Copom acredita na recuperação do consumo no País. "Os indicadores referentes a novembro mostram ainda com maior nitidez a recuperação do consumo", argumentam os diretores do BC na ata da primeira reunião do Comitê em 2004. "O crescimento das vendas no varejo superou o da produção industrial pela primeira vez desde o início do processo de recuperação da atividade econômica", destacam os diretores. O aumento de vendas físicas no País entre outubro e novembro foi de 2,1%. Considerando as médias móveis trimestrais, o aumento de novembro foi o sexto consecutivo. Conforme observado pelo Comitê, o crescimento no consumo tem sido mais intenso nos setores mais dependentes de crédito, como automóveis, móveis e eletrodomésticos. A redução da taxa de inadimplência, o crescimento da massa salarial e a queda na taxa de desocupação também são citados pelo Comitê como sinais de que a recuperação no consumo será continuada. Para os segmentos econômicos que são menos sensíveis às condições de crédito, o Comitê deixou um aviso. "A maior contribuição da política monetária à recuperação dos setores da indústria e do comércio menos sensíveis às condições de crédito deverá advir de seu impacto indireto, por meio do aumento da ocupação e da renda que é naturalmente liderado pelos setores mais sensíveis e que gradualmente se dissemina pelo restante da economia, e não diretamente de um impulso redobrado de política monetária que tenda, no curto prazo, a exacerbar as diferenças de velocidade de retomada entre setores e a dar margem a pressões inflacionárias nos setores líderes", afirmam os diretores do BC. Contas externas O Copom destaca mais uma vez na ata de sua reunião mensal o desempenho do setor externo brasileiro. "O desempenho vem sendo extremamente favorável", afirmam os diretores do BC. O resultado da balança comercial e o superávit no saldo das transações correntes em 2003 são alguns dos pontos destacados pelo Comitê. "Além disso, o total de captações externas já superou US$ 2 bilhões no início deste ano (2004) e o risco-país, acompanhando a melhor percepção de risco para a grande maioria dos países emergentes, manteve-se em trajetória de queda", afirmam os diretores. O Comitê ressalta entretanto que, embora "qualitativamente" compatíveis com os "padrões sazonais", o comportamento recente da inflação e as informações preliminares para janeiro provocaram uma revisão "para cima" das expectativas de inflação para o primeiro trimestre de 2004. Essa revisão, feita pelo mercado, foi liderada pelos analistas com melhor histórico, dentro do BC, na previsão de curto prazo da inflação. "Entre as vésperas das últimas reuniões do Copom, a mediana da expectativa de inflação para o primeiro trimestre de 2004 aumento de 1,51% para 1,61%. Quando se considera o grupo das cinco instituições com maior índice de acerto no curto prazo, entretanto, o aumento foi superior: de 1,48% para 1,68%", destacam. Ainda assim, as projeções do mercado para a inflação em 2004 e 2005 mantiveram-se estáveis, em 6% e 5%, respectivamente. 39% das empresas querem aumentos A sondagem industrial feita pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) este mês é mais um elemento apontado pelo Copom para justificar seu temor em relação à volta da inflação. "A maior pressão por recomposição de margens é também sugerida pela sondagem industrial da FGV de janeiro, que mostrou que 39% das empresas pretendem reajustar os preços ainda no primeiro trimestre", destacam os diretores do BC na ata da primeira reunião do Copom em 2004. "Vale ressaltar que as séries históricas de dados demonstram que há uma estreita correlação estatística entre tais intenções de aumentos de preços e do IPA da indústria de transformação", ponderam os diretores.