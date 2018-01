Não houve "fogo amigo" contra governo, diz Genro O ministro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Tarso Genro, garantiu hoje, após a reunião do conselho, que não houve "fogo amigo" dos conselheiros contra a política econômica do governo Lula. Ele relatou que o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, disse que o Orçamento de 2004 enviado ao Congresso é um sinal de transição do modelo econômico por se tratar de um orçamento realista e também porque não será contingenciado. De acordo com Genro, os conselheiros questionaram o ministro da Fazenda sobre qual seria o período de transição do modelo econômico. Palocci respondeu que o Orçamento já é um sinal. Segundo Genro, Palocci disse também que o modelo econômico atual é o necessário e que nem sempre o necessário é o ideal. Genro disse também que Palocci respondeu a cerca de 15 perguntas formuladas pelos conselheiros.