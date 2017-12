Não participação de Meirelles em eventos era prevista, diz BC A assessoria de imprensa do Banco Central entrou em contado com a Agência Estado para esclarecer informação divulgada pela AE. Segundo a assessoria, a não participação do presidente do BC, Henrique Meirelles, em dois eventos em Nova York já estava prevista na agenda da instituição desde a semana passada. Assim, não procede a informação de que a presença do presidente do BC nos dois eventos (no Fórum Econômico e na Fitch) foi cancelada.