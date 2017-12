Não podemos fazer aventuras na política monetária, diz Palocci O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, garantiuneste domingo que os recentes indicadores mostrando aumento de preços não devem ser encarados como a volta do fantasma da inflação. "Não temo a volta da inflação", reiterou, após almoço com autoridades políticas na comemoração aos 450 anos da cidade de São Paulo, realizado na nova sede da Prefeitura, que fica no prédio do Banco Banespa, também conhecido como Banespinha, na região central da cidade. Palocci afirmou que a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) de manter a taxa Selic em 16,5% ao ano não deve ser encarada como interrupção no processo de corte de juros. "Temos que olhar a ata (ata do Copom que será divulgada na próxima semana). Não podemos olhar a decisão do comitê do Banco Central mês a mês. O Copom tem feito, até agora, grandes reduções. Ele tem que parar para olhar os efeitos desses cortes (de 10 pontos percentuais nos últimos meses)", disse. ?Não podemos fazer aventuras na política monetária". O ministro reforçou, ainda, que as atuações do BC no câmbio não têm como objetivo fixar um piso para o dólar: "Não vamos criar piso. A política cambial é de câmbio flutuante e isso tem sido bom." Palocci não adiantou, porém, se o governo fará novas emissões soberanas no curto prazo. "Isso é difícil da gente prever. Mas no campo dos balanços, é bom lembrar que há tempos não ficávamos tão equilibrados," ponderou. Para o ministro, o espetáculo do crescimento, tão sonhado pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, continua no horizonte. "Espetacular é crescer no longo prazo. Temos de aproveitar essa chance histórica de organizar o desenvolvimento do País", disse Palocci, antes de retornar para Brasília na tarde deste domingo.