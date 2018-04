Não se pode cortar energia por inadimplência Concessionária de energia elétrica não pode cortar a luz de consumidor apenas por falta de pagamento. Esse foi o entendimento da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que condenou a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) a pagar indenização à aposentada Maria Angélica de Jesus. Ela estava em atraso no pagamento de duas contas de luz e teve a energia cortada. A decisão unânime abre precedente a outras ações do mesmo gênero. Para os ministros do STJ, o corte de luz por falta de pagamento é prática abusiva e ilegal da concessionária, que teria outros meios para fazer a cobrança, como por via judicial. A alegação é de que a energia é um bem essencial à população e constitui serviço público indispensável. Entenda o caso Em junho de 1999, a Cemig interrompeu o fornecimento de energia porque Maria Angélica não havia pago as contas referentes aos meses de março e abril daquele ano: R$ 26,45 e R$ 22,86 respectivamente. A aposentada, moradora de Frei Inocêncio, em Minas Gerais, quitou sua dívida naquele mesmo dia e logo a energia foi restaurada. Ela argumenta que o tempo de corte - mais de quatro horas - foi suficiente para causar-lhe constrangimentos e, por isso, entrou com ação na Justiça para requerer uma indenização equivalente a 500 vezes o valor das faturas vencidas. Ou seja, R$ 24.655, somados a juros de mora e correção monetária. A vitória no STJ reverteu decisão anterior do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG). Por enquanto, não foi definido o valor exato da indenização. Isso será determinado quando o processo retornar à 1ª Vara Cível da Comarca de Governador Valadares, em Minas Gerais. A base da decisão foi o CDC que prevê o fornecimento contínuo de serviços essenciais e veta a exposição do devedor ao rídiculo.