Não tenho que confirmar nada, diz Mantega sobre Lina

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, evitou nesta segunda-feira, 13, dar pistas a respeito da permanência ou não da secretária Lina Vieira na Receita Federal. Há três meses aproximadamente há rumores, que se intensificaram neste final de semana, sobre a saída da secretária em função da diminuição da arrecadação e sobre uma multa que o órgão cobrou da Petrobras. "Isso não é o assunto da conversa. Não tenho que confirmar nada", disse a jornalistas após sair da reunião ministerial na Granja do Torto, em Brasília. "Não há novidade", continuou sem responder, no entanto, a uma pergunta sobre se Lina permaneceria, então, no cargo.

O ministro garantiu que durante a reunião desta segunda, que teve início às 9h30, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não reclamou da queda da arrecadação. "O presidente está satisfeito com o que está sendo feito na economia", disse. Vale lembrar que desde o acirramento da crise financeira internacional o governo vem renunciando alguns impostos para incentivar a retomada da economia. Os setores mais beneficiados foram o de automóveis e linha branca.

Mantega ressaltou também que Lula está satisfeito com o desempenho do setor agrícola. Isso porque, o Brasil vem aumentando suas exportações mesmo em um período, segundo Mantega, em que o mercado internacional está mais contido.