‘Não tenho sinal se vão contratar’

“Vai piorar bastante. O vice (Michel Temer) também está envolvido em escândalos de corrupção, ninguém sabe se vai permanecer por muito tempo. Não acho certo empurrarem a presidente dessa forma. No horizonte, não há boas perspectivas: pelo contrário, a recessão econômica deve aumentar nos próximos meses. Estudo História na UnB e já estagiei na Advocacia-Geral da União. Estou atrás do meu primeiro emprego. Moro com minha mãe, o orçamento apertou com o aumento dos preços no supermercado, com a alta de R$ 1 na passagem de ônibus. Estou enviando currículo, mas não tenho nenhum sinal de que vão me contratar. As respostas são sempre negativas.”