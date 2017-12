‘NÃO TRABALHO E ATÉ PARA A FAXINA ESTÁ DIFÍCIL’ Fabiana Cruz, de 35 anos, o marido e as filhas moravam na Pavuna, ao lado do rio. Em dezembro, perdeu roupas, móveis e documentos numa enchente. “A gente passava as noites de chuva tomando conta do rio. Várias vezes acordamos no meio da noite praticamente boiando em casa. Em dezembro, foi pior. Foi tudo embora”. A família passou meses “morando de favor”, em casa de parentes. As coisas mudaram quando foi sorteada. “Nem acreditei. Vim para cá sem nada.”