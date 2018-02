Não vai ser indolor Após uma década de bonança em razão do forte crescimento da China e aumento dos preços das commodities, as políticas econômicas adotadas a partir de 2007 (déficits fiscais crescentes, aumento da relação dívida/PIB, política monetária leniente, inflação acima da meta, controle dos preços administrados, taxa de câmbio valorizada, crescentes déficits em conta corrente) dilapidaram os fundamentos da economia brasileira construídos entre 1994 e 2006. Sobraram apenas as reservas cambiais. Entretanto, a expectativa de aumento das taxas de juros na economia americana e a desaceleração da China, combinadas ao crescente déficit em conta corrente no Brasil, vão fatalmente dilapidar este último fundamento, caso as políticas econômicas não sejam revertidas a tempo. E essa reversão irá exigir uma desvalorização real da moeda e redução do nível de atividade no País.