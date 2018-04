´Não vamos ceder além dos nossos limites´, diz Skaf A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) deixou claro nesta quinta-feira, 12, o débil poder de fogo do Brasil nas negociações da Rodada Doha da Organização Mundial do Comércio (OMC). Logo depois de encontrar-se com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, o presidente da entidade, Paulo Skaf, repudiou a possibilidade de o Brasil oferecer abertura mais ampla do seu mercado industrial, como contrapartida à ambicionada liberalização do mercado agrícola e à redução dos subsídios ao setor pelo mundo desenvolvido. "Não existe nada de Coeficiente 15. Esquece isso e não fale de Coeficiente 15, que você não está sendo uma boa brasileira", respondeu Skaf a uma jornalista, que indagara se a Fiesp concordaria com uma oferta formal do Brasil de redução da tarifa de importação máxima para bens industriais, hoje em 35%, para 10,5%. "O Coeficiente é 30", completou. O Coeficiente 15 da Fórmula Suíça, usada na OMC para definir os cortes de tarifas para bens industriais, é uma carta na manga dos negociadores brasileiros. Esse coeficiente prevê ainda que a tarifa média de importação de produtos industriais caia de 10,77% para 9,79%. No total, 5.480 itens do setor brasileiro sofreriam cortes em suas tarifas. Em princípio, essa carta seria baixada à mesa como contrapartida a um acordo agrícola mais ambicioso na Rodada. Ou seja, se for contemplada a exigência do G-20, o grupo de economias em desenvolvimento liderado pelo Brasil e pela Índia, de queda para US$ 15 bilhões no teto de subsídios dos Estados Unidos a seus agricultores e de liberalização de 57% no mercado agrícola europeu. Trata-se de um cenário ainda incerto. Publicamente, o governo brasileiro afirma que apresentará a oferta de Coeficiente 30, se houver avanços nas negociações agrícolas. Os cortes previstos, entretanto, são considerados pouco significativos. Tal coeficiente derrubaria a tarifa máxima de 35% para 14,68%. Mas a tarifa média poderia aumentar em 3,91 pontos porcentuais e atingir até 14,68%. Por essa fórmula, 2.474 itens brasileiros teriam redução de tarifa, mas a maioria dos produtos industriais manteria o atual grau de proteção. Internamente, porém, a indústria não se mostra disposta a pagar a conta dessa abertura agrícola. "Há vontade de todos que a Rodada seja concluída positivamente", declarou Skaf. "Não vamos ceder além dos nossos limites. Não vamos ceder nada se não houver contrapartida dos lados americano e europeu. Dentro de limites responsáveis, que atendam os interesses do Brasil, podemos dialogar ao máximo", defendeu. Estados Unidos Skaf e o presidente da Associação Nacional das Indústrias dos Estados Unidos (NAM), John Engle, tiveram audiência nesta quinta com o ministro do desenvolvimento, Miguel Jorge, o vice-presidente da República, José Alencar, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia (PT-SP). Os encontros deixaram clara a aposta da Fiesp nos acordos setoriais, no âmbito da Rodada Doha, e na liberalização geral mínima do mercado industrial. Na sexta, em São Paulo, a entidade deverá divulgar o resultado de suas negociações com a delegação da NAM sobre essa agenda setorial. O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, também espera avanços nas negociações dos setores de madeiras, de gemas e jóias e de granitos e mármores. Em março passado, ele tratou duas vezes sobre essa via com a representante dos Estados Unidos para o Comércio (USTR), Susan Schwab. Entretanto, essa alternativa abrirá ampla margem para os Estados Unidos se omitirem de apresentar uma oferta agrícola mais ambiciosa. Esse cenário deixa duas hipóteses para a Rodada Doha: seu fracasso total ou sua conclusão, neste ano, com um acordo insignificante.