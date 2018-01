‘NÃO VOTEI PARA ALTERAREM AS REGRAS’

Silvana Donatti, 57 anos: ‘Trabalho desde os 19’

A primeira vez fiquei sem trabalhar um ano e meio e a segunda mais ou menos isso. Eu estava preparada para trabalhar mais três anos até fazer 60, mas o que estão falando de igualar o tempo do homem e o da mulher vai atingir principalmente as mulheres, que vão trabalhar mais cinco anos. Quero ver se dá para fazer alguma coisa para compensar o tempo que fiquei parada e, com essa situação, me aposentar logo.

Sem entrar na questão do impeachment, esse governo que está aí quer modificar a Previdência, reduzir o SUS, eu não consigo aprovar isso. Eu não votei em um governo para modificar a aposentadoria. Ninguém votou numa proposta dessas. Eles foram eleitos e no programa de governo ninguém falava nada disso. E duvido que ganhariam com uma proposta desse tipo na campanha.”