Nas maiores empresas do Sul, a retomada do crescimento O Anuário Expressão das 300 Maiores Empresas do Sul, que está em circulação, traz uma ampla reportagem sobre a retomada da economia nos três Estados do Sul, que já atinge a maioria dos setores econômicos, com forte destaque para o agronegócio. Além disso, traz 36 ?cases? das companhias que se destacaram nos principais segmentos econômicos da região Sul. Elaborado com exclusividade pela Fundação Getulio Vargas e publicado há 11 anos pela Editora Expressão, o ranking mostra o desempenho das 300 maiores companhias abertas ou limitadas que divulgaram os balanços do exercício de 2003. O Rio Grande do Sul se destaca, com 137 empresas no ranking, ante 88 do Paraná e 75 de Santa Catarina. O Estado também se sobressai com 20 companhias entre as 36 empresas que são destaque - por vendas, aumento nas vendas ou rentabilidade - e que tiveram seus cases retratados na edição do Anuário 300 Maiores do Sul. Enquanto o PIB do país cresceu apenas 0,2% no ano passado, o conjunto das 300 companhias presentes no ranking Expressão/FGV conseguiu fechar o exercício com aumento real nas vendas de 9,33% (descontada a inflação medida pelo IGP-DI) em relação a 2002. A receita líquida total das 300 alcançou R$ 137 bilhões. Os melhores resultados vieram das companhias que atuam em setores ligados ao agronegócio e às exportações, que sustentaram o melhor desempenho da economia dos três Estados do Sul em relação ao do resto do país. Cerca de 30% da soma das receitas das 300 veio das empresas ligadas ao setor de alimentos ou cooperativas. Mais informações: www.expressao.com.br ou (48) 222-9000.