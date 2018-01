Nas rodovias, dúvidas sobre o financiamento Sobre os projetos de rodovias pairam dúvidas, em particular de ordem financeira. Nas concessões de 2013 e 2014, as empresas entravam nas concessões de rodovias com a garantia implícita de que teriam financiamento do BNDES. Para dar início às obras, conseguiam um empréstimo-ponte num banco privado, com a perspectiva de que se transformaria num empréstimo do BNDES. Em 2014 e, em especial, em 2015, o BNDES adiou a contratação dos empréstimos e as empresas foram obrigadas a repactuar os financiamentos com bancos privados. Apenas duas concessionárias, Rodovias Minas Gerais Goiás S/A (MGO Rodovias), que arrematou a BR-050/GO/MG, e CCR, com o trecho da BR-163 de Mato Grosso Sul, conseguiram financiamento de longo prazo. “Hoje, não se sabe ao certo de onde virá o dinheiro para as concessões”, diz Cláudio Frischtak, da Inter.B Consultoria Internacional.