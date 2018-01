Nascimento anuncia liberação de recursos para rodovias O ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, anunciou a autorização do Ministério da Fazenda para a retomada imediata de obras rodoviárias, no valor de R$ 1,5 bilhão. Desse total, R$ 978 milhões são de obras incluídas no Projeto Piloto de Investimentos, que foi negociado com o Fundo Monetário Internacional e que não está sujeito a contingenciamento. O ministro lembrou que dos R$ 6,5 bilhões previstos no orçamento deste ano, ele está autorizado a executar até R$ 4,2 bilhões, nos quais estão incluídos os R$ 1,5 bilhão liberados hoje, sendo que o restante foi contingenciado. A intenção do ministro é executar esses R$ 4,2 bilhões até setembro para solicitar a liberação de novos recursos, de modo a atingir investimentos de R$ 5,5 bilhões a R$ 6 bilhões, este ano. Segundo ele o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu sinal de que vai autorizar as liberações adicionais. Nascimento disse que cerca de R$ 300 milhões em obras rodoviárias realizadas e não pagas este ano, deverão ser quitadas até julho. Ele informou que está negociando uma modificação no cronograma de liberações de recursos com o Ministério da Fazenda e previu que os pagamentos serão retomados ainda este mês, beneficiando as obras atrasadas e as que vierem a ser realizadas.