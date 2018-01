Nasdaq abre seu pregão em Davos A bolsa Nasdaq - que negocia ações do setor de tecnologia e internet - transferiu hoje a cerimônia de abertura do pregão de Nova York para a cidade suíça de Davos, onde se realiza esta semana o Fórum Econômico Mundial. Com seis horas de diferença em relação a Nova York, a abertura foi às 15h30 da Suíça (12h30 de Brasília) nos arredores do centro de congressos onde ocorre o fórum, que reúne anualmente desde 1975 líderes empresariais, políticos e sociais de todo o mundo. Em meio a mais de meio metro de neve e cerca de dez graus centígrados abaixo zero, a cerimônia, à qual compareceram ao redor de 50 pessoas, foi realizada em uma casinha montada para a ocasião ao ar livre. Do ato de abertura participaram vários diretores do Nasdaq liderados por seu presidente, Bob Greifeld, assim como os responsáveis por algumas empresas negociadas no mercado, como o da Virgin, Richard Branson, e o da Intel, Craig Barret. Esta não é a primeira vez que o Nasdaq se desloca a outro ponto do planeta para dar início ao pregão. Em outra ocasião, a bolsa eletrônica transferiu seu pregão para as instalações da empresa americana Cisco System, no litoral oeste dos Estados Unidos, e em dezembro do ano passado abriu uma das sessões em Londres.