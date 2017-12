Nasdaq ajuda a acentuar retração do mercado O mercado externo contaminou o Ibovespa hoje, que se manteve no vermelho durante toda a manhã. Instantes atrás a bolsa paulista operava em queda de 1,62%, colada à Nasdaq, que recuava 2,24%. Com a falta de notícias novas no ambiente doméstico, o fato que dominou a primeira parte do pregão foi o resultado abaixo do esperado apresentado ontem à noite pela americana Cisco Systems, desanimando Wall Street. Para azedar ainda mais o humor dos investidores veio a notícia de que a France Telecom está reduzindo em 18% o preço do IPO da Orange. A France Telecon adquiriu no ano passado por US$ 33 bi a Orange, terceira maior operadora de telefonia celular da Inglaterra. Para o Brasil, essa notícia pode significar menor interesse dos estrangeiros na licitação das Bandas C, D e E, que já está atrasada. Apesar dos fatos externos terem pesado mais hoje para essa queda na bolsa paulista, o mercado deve permanecer fraco, com pouca liquidez, até quarta-feira que vem, dia 14. A data concentra três fatos muito importantes: a reunião do Copom, que vai decidir a trajetória da Selic, a eleição para as presidenciais da Câmara e do Senado e o vencimento dos contratos futuros, na BM&F, do índice Bovespa.