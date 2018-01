Nasdaq despenca mais 5,94% A Nasdaq, bolsa eletrônica norte-americana, que reúne empresas de tecnologia e informática, fechou com baixa de 5,94%, muito próximo de seu ponto de mínima. A bolsa despencou no final do pregão. Hoje foi novamente um dia nervoso de fortes oscilações. Na máxima do dia, a Nasdaq chegou a ficar positiva em 0,75%. O mercado acionário continua nervoso pelas expectativas cada vez maiores de que haverá um novo aumento das taxas de juros nos Estados Unidos. Mas é claro que também está havendo um ajuste dos preços das ações que haviam subido muito. No ano, a Nasdaq já perdeu 22,2%. Em relação ao pico de preços, atingido em março, as perdas desta Bolsa somam 37,3%. Sem dúvida, é uma correção de preços que haviam subido muito. O Dow Jones, principal índice da Bolsa de Valores de Nova Iorque, fechou hoje com queda de 1,14%, tendo oscilado entre 0,14% positivo e 1,19% negativo. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou com queda de 2,18%, tento oscilado entre 2,22% negativos e 1,82% positivos. No ano, a Bolsa paulista já perdeu 20,5%. Desde o pico de março, a perda chega a 28,3%. Oferta restrita estimula alta do dólar O clima de incerteza continua afetando o mercado de dólar no Brasil. Na ponta de venda, o dólar fechou a R$ 1,8560, com alta de 0,27%. Também o mercado de dólar oscilou hoje de acordo com o humor da Nasdaq. Na mínima do dia apresentava recuo de 0,21% na cotação. Na máxima, alta de 0,37%. O Brasil depende muito do capital internacional para fechar suas contas. O quadro melhorou nos últimos anos porque o País ficou menos dependente do capital de curto prazo. Mas ainda está longe de uma condição confortável. A necessidade de financiamento externo este ano está entre US$ 23 bilhões e US$ 25 bilhões. E o saldo da balança comercial, que é uma fonte de dólares quando as exportações superam as importações, não está respondendo dentro das expectativas do governo. A meta era de um saldo positivo da ordem de US$ 4 bilhões, e agora até pessoas do governo já admitem que o saldo pode ficar na casa de US$ 2 bilhões. Dado o nível de compromissos que o País deve honrar lá fora, e a oferta restrita de dólares, é natural que as tensões internacionais pressionem a alta da moeda norte-americana, diante da expectativa que esta alteração de humor afaste o investidor estrangeiro do Brasil. Juros voltam a subir No mercado de juros, as oscilações foram mais modestas. Mas as taxas prefixadas voltaram a subir. Sinal dos tempos de incerteza, quando os investidores exigem juros maiores para comprar títulos prefixados. Hoje a taxa do swap prefixado de um ano fechou em 22,6% ao ano para uma base de 252 dias úteis. Ontem esta taxa era de 22,46% ao ano. Nesta terça-feira, as taxas nestes títulos foram de 22,31% a 22,78% ao ano, segundo pesquisa da Agência Estado.