Nasdaq e Dow Jones fecham em queda Hoje os mercados nos Estados Unidos fecharam em queda, em função do pessimismo quanto à economia norte-americana. O Dow Jones - Índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 0,91%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em queda de 4,05%. Leia mais sobre o desempenho dos mercados no link abaixo.