Nasdaq e Internet: história e perspectivas Dia 7 de março deste ano, a Nasdaq - bolsa dos Estados Unidos que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet - era uma festa: seu índice vencia a barreira dos 5 mil pontos, chegando três dias depois a 5.132. Estamos nos últimos dias do ano - e do milênio -, os índices andam por volta de 2.300 pontos e não há qualquer indício de que o movimento da Nasdaq volte ao nível de março. Entre os dois períodos, a queda foi de 55,18%. São vários os fatos que explicam o que aconteceu com o índice entre essas duas datas, e muitos são discutidos e provados por estudos do economista Robert Schiller, professor da Universidade de Yale, no seu livro "Exuberância Irracional" (Makron Books, 2000). Entre eles, o de que cotações altas de ações são insustentáveis quando o lucro das empresas que as emitiram é baixo. Podem se manter elevados por algum tempo, mas não resistem aos balanços e nem à realidade dos mercados. Na visão de Marc Strausberg, um dos fundadores do serviço EdgarOnline, que fornece informações a investidores com base nos documentos submetidos à SEC (a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA), é óbvio que os bancos de investimento andaram investindo muito dinheiro "em qualquer plano de negócios sem erros de digitação", e agora o mercado "despertou para o fato de que haverá muitos cadáveres na superestrada da informação". E quando esses "cadáveres" começaram a ficar visíveis, diz ele, houve o estouro da boiada, especialmente dos fundos mútuos, que estão liquidando ações de empresas de tecnologias ligadas à Internet. Um exemplo que ele citou é o da Globix (provedor de acesso e de hospedagem de dados com filiais na Califórnia, Nova York e Londres), cujas ações despencaram de US$ 67 para US$ 2,50. Curiosamente, o balanço da Globix mostra que ela tem US$ 450 milhões em caixa, enquanto seu valor de mercado não passa de US$ 75 milhões. Internet seduziu investidores e empresas O economista James Fallows, articulista da revista The Atlantic, de Boston, conta que as empresas de Internet foram valorizadas pela enorme quantidade de investidores temerosos de perderem o bonde e pela conjuntura favorável. Isso, segundo ele, fazia com que a valorização delas com base em tráfego, agilidade e em ter "chegado primeiro" parecesse ter mais lógica do que qualquer habilidade da velha economia para ganhar mais dinheiro do que o total gasto na operação. O resultado foi a enorme quantidade de empresas pontocom que se conhece, o que é natural para Aldred Chandler, professor de economia da Universidade da Califórnia em Berkeley e autor do livro "Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism" (Harvard University Press, 1990). Segundo ele, que analisou as razões do sucesso de 200 das maiores indústrias americanas deste século, em 1910 havia nos EUA nada menos do que 100 fabricantes de automóveis, e em 1920 havia 50 empresas fabricando aviões. O mesmo tipo de febre foi vivido pelo mercado de microcomputadores, que 20 anos atrás tinha marcas como Osborne, TRS, Xerox, Commodore, Atari e outros. Hoje os sobreviventes se chamam Dell, IBM, Compaq e Apple. No livro, Chandler mostra como as tecnologias inovadoras do passado - ferrovias, eletricidade, produção em massa de automóveis - suportaram o boom do início e o enxugamento do mercado a seguir, convertendo-se depois em impérios industriais duráveis. Hoje, os fabricantes de automóveis de lá são meia-dúzia e dos fabricantes de aviões pode-se dizer que sobrou a Boeing. O livro não contém nenhuma informação capaz de explicar por que a Amazon.com, com seu plano de negócios virtual e perdas acumuladas de US$ 490 milhões vale mais do que o parque industrial, os laboratórios e todas as patentes da Boeing.