Nasdaq faz oferta hostil por Bolsa de Londres Após ter duas propostas para adquirir o controle da Bolsa de Valores de Londres rejeitadas, a Nasdaq, a Bolsa de Valores americana especializada em ações de empresas de tecnologia, revelou nesta terça-feira uma nova tentativa de compra, desta vez não-amigável, por 2,7 bilhões de libras (cerca de R$ 11,3 bilhões). Em novembro a Bolsa de Londres havia rejeitado uma oferta pelo mesmo valor, alegando que a Nasdaq estava aquém do valor da empresa, e negou um pedido de reunião para discutir a proposta. Outra oferta, de US$ 4,2 bilhões (cerca de R$ 9 bilhões), já havia sido rejeitada em março. A Nasdaq vem aumentando sua participação na Bolsa de Londres, atualmente em 28,75%, e agora está enviando sua proposta de compra diretamente aos acionistas da Bolsa de Londres. Ela oferece 12,43 libras (cerca de R$ 52,24) por ação e diz ter obtido um empréstimo de US$ 5,1 bilhões (cerca de R$ 109 bilhões) para financiar a compra. Se o negócio for completado, dará origem ao maior mercado de ações do mundo em número de companhias e no volume de ações comercializadas. Prazo O prazo final para que os acionistas aceitem a oferta da Nasdaq é 11 de janeiro. Os preços das ações da Bolsa de Valores de Londres mais do que dobraram no último ano em meio a especulações sobre uma possível venda. Desde 2004, a Bolsa de Valores de Londres já havia recebido ao menos três ofertas de compra por empresas estrangeiras, incluindo a bolsa alemã Deutsche Boerse, o banco de investimentos australiano Macquarie e a bolsa pan-européia Euronext. A Bolsa de Londres vem resistindo a todas essas aproximações, dizendo que pode continuar a crescer sozinha, enquanto o governo britânico disse não ter preferências em relação à nacionalidade do proprietário da empresa. Mas analistas e observadores do mercado dizem que a Nasdaq está em uma posição forte e que as bolsas de valores precisarão se fundir se quiserem manter o crescimento e oferecer um grande leque de serviços financeiros globais.