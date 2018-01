Nasdaq fracassa em tentativa de comprar a Bolsa de Londres A bolsa eletrônica de Nova Iorque, o Nasdaq, fracassou neste sábado pela segunda vez em sua tentativa de adquirir a Bolsa de Londres, depois que a maioria dos acionistas do pregão londrino rejeitou sua oferta de £ 2,7 bilhões (cerca de R$ 15 bilhões). O Nasdaq não foi capaz de reunir o apoio suficiente para o seu lance, que avaliava em £ 12,43 (cerca de R$ 32) cada ação do pregão londrino, antes que o prazo marcado pela legislação britânica terminasse, no caso, neste sábado. Em comunicado divulgado em Londres, a London Stock Exchange (LSE) deu boas-vindas à rejeição por parte dos acionistas da oferta do Nasdaq, que segundo sua opinião subvalorizava o pregão londrino. O presidente da LSE, Chris Gibson-Smith, destacou que a estratégia do pregão londrino produziu "resultados destacados" junto aos acionistas. A Bolsa de Londres pretende, além disso, seguir oportunidades "competitivas" e "estratégicas", ao mesmo tempo que vai reforçar sua poderosa e única posição em um setor global em rápida evolução, continuou Gibson-Smith no comunicado.