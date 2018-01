Nasdaq japonesa entra em operação A versão japonesa da bolsa eletrônica Nasdaq começou a operar hoje negociando papéis de oito empresas. Entre elas, um provedor de Internet, uma distribuidora de videogames e uma rede de drogarias. Espera-se que a Nasdaq Japan encoraje os negócios de risco, principalmente os financiamentos para os empreendimentos da novas empresas ligadas aos setores de tecnologia e Internet. A Nasdaq Japan inicia as atividades num momento em que os investidores no Japão estão perdendo o interesse por ações de tecnologia e de Internet. Preocupados com as grandes quedas dos papéis desse setor na Nasdaq de Nova Iorque, os investidores estão revendo seus investimentos.