Nasdaq pode influenciar Bovespa hoje Analistas financeiros não têm uma expectativa de consenso para o comportamento da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) hoje. Por um lado, existe a expectativa de que a Nasdaq - bolsa que negocia ações do setor de tecnologia e Internet - fique em baixa hoje, em função dos indicadores econômicos norte-americanos, divulgados pela manhã, que foram mal recebidos. Contudo, outros analistas lembram que, nos dois últimos dias, o mercado não tem acompanhado Nova Iorque. Ontem mesmo, a Nasdaq despencou e a Bovespa conseguiu fechar com ligeira alta. Há pouco, a Nasdaq operava em queda de 1,76% e a Bovespa registrava alta de 0,11%. Quanto ao volume de negócios no mercado acionário, a tendência é que continue fraco. Apesar dos fundamentos positivos da economia, o quadro político continua desencorajando a entrada de dinheiro novo estrangeiro na Bolsa. Ainda persiste a questão sobre a obra superfaturada do fórum trabalhista. O ex-juiz Nicolau dos Santos Neto continua desaparecido e o ex-secretário geral da Presidência da República, Eduardo Jorge, pode depor na próxima semana. O grande temor dos investidores é que, nesse depoimento, sejam levantadas suspeitas em relação ao envolvimento do presidente Fernando Henrique Cardoso.