Nasdaq prejudica mercados no Brasil O anúncio da Microsoft de expectativa de queda dos lucros no quarto trimestre desse ano prejudicou os negócios no mercado de ações em Nova York e, por conseqüência, no Brasil. No início da tarde, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operou em queda de 2,18%. O Dow Jones - Índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - está em queda de 1,71%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - opera em baixa 3,91%. O dólar está cotado a R$ 1,9650 na ponta de venda dos negócios - estável em relação aos negócios de ontem. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 17,120% ao ano, frente a 17,180% ao ano ontem. Uma expectativa mais positiva em relação à crise na Argentina não foi suficiente para reverter o pessimismo dos mercados. De acordo com jornais argentino, o pacote de ajuda coordenado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) tem data e horário marcados: segunda-feira, às 15h. Ainda de acordo com o jornal argentino, o pacote deve somar US$ 30 bilhões.