Nasdaq segura otimismo do mercado com Selic Os mercados brasileiros estão sendo guiados por duas influências em sentidos contrários: a Selic e a Nasdaq. Por um lado, a Selic, a taxa básica referencial da economia, foi reduzida além das expectativas do mercado, de 16,5% ao ano para 15,75% ao ano, refletindo o bom cenário interno e as boas perspectivas da economia brasileira para o ano 2001. Além disso, a inflação está em trajetória decrescente, e se a Selic fossem mantida inalterada, o resultado seria um aumento nos juros reais. Os analistas concordam que a conjuntura interna teria permitido a redução antes, mas a instabilidade externa segurou o corte. Com a virada nos mercados externos em dezembro, porém, as condições para a redução da Selic surgiram. A crise na Argentina foi resolvida - ao menos temporariamente - com um generoso pacote de ajuda financeira liderado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). O pacote ficou em quase US$ 40 bilhões, quando a necessidade de recursos do governo argentino para 2001 é de cerca de US$ 25 bilhões. Além disso, as cotações internacionais do petróleo caíram significantemente. Em Londres, os negócios com o petróleo bruto do tipo Brent, que oscilavam em torno de US$ 33 o barril passaram a variar próximos de US$ 25. E o FED - banco central norte-americano - indicou a reversão de sua política de juros ascendentes, embora nenhuma queda tenha sido anunciada ainda. Bolsas dos EUA, em especial a Nasdaq, puxam os mercados brasileiros Porém, a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - continua em queda livre. O Dow Jones - Índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova York -, que também sofreu quedas na quarta-feira, um dia após o resultado da reunião do FED, já recuperava as perdas no pregão de ontem. Por um lado, a Nasdaq acumulou ganhos considerados exagerados num período de euforia com as empresas de nova tecnologia. E muitas delas estão anunciando resultados decepcionantes. Assim, o momento seria de correção desses excessos. Por outro, a esperada desaceleração da economia dos EUA chegou, mas agora teme-se que ela possa ser forte demais. Os defensores dessa tese acreditam que o FED errou na mão e deveria ter baixado os juros já na reunião de quarta-feira para evitar uma recessão. A queda nas bolsas na quinta-feira foi tão marcante, que já se fala na convocação de uma reunião extraordinária para promover a redução dos juros básicos norte-americanos. Mercado otimista com Selic, mas refém do desempenho dos EUA As fortes quedas nos mercados dos Estados Unidos acabam afetando a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), e mais secundariamente, no momento, os juros e o dólar. Se a situação no exterior se estabilizar, haverá mais espaço para futuras reduções de juros no Brasil e otimismo dos investidores. Mas se o cenário externo se agravar, com a pior perspectiva sendo uma recessão nos EUA, os mercados brasileiros também sofrerão.