Nasdaq sobe quase 8% As bolsas norte-americanas voltaram animadas do feriado desta segunda-feira. O pacote de ajuste fiscal da Argentina também foi bem recebido, e não teve maiores repercussões. A Nasdaq subiu com força, fechando em alta de 7,93%. O Dow Jones, principal índice da Bolsa de Nova Iorque, fechou também em alta de 2,21%. Ambas as bolsas trabalharam em alta durante todo o dia. Em valores porcentuais, foi o recorde de valorização da Nasdaq. A segunda maior alta da história fica agora em 21 de outubro de 1987, de 7,43%, segundo apurou o editor Renato Martins. Esta alta acabou favorecendo, junto com outros fatores, a valorização da Bolsa paulista. A Bovespa fechou hoje com alta de 3,22%, também trabalhando todo o dia na alta. As ações de telefonia continuam sendo o principal destaque. Hoje, a alta das ações da espanhola Telefónica, em Madri, de 3,1%, também ajudou a puxar as ações do setor aqui no Brasil. O setor de telefonia está bastante movimentado por conta da troca de papéis da Telesp e Tele Sudeste Celular por recibos de ações da Telefónica espanhola. Existem investidores comprando Telesp, para trocar pelos recibos, aproveitando a diferença favorável de preços, com a intenção de posteriormente trocar por ações de outras empresas do setor. Ao mesmo tempo, existem aqueles que preferem vender agora Telesp e comprar outras ações do setor. A Telesp preferencial fechou hoje com alta de 5,5%. Estas compras e vendas agitam o setor. Otimismo no câmbio e nos juros Este clima mais calmo contaminou também os mercados de dólar e juros. Os últimos negócios com dólar fecharam em R$ 1,8310, na venda, com queda de 0,44% em relação ao fechamento do dia anterior. O dólar trabalhou hoje o dia inteiro em baixa, entre 0,59% e 0,22% negativos. O fluxo de dólares hoje foi negativo - ou seja saiu mais moeda do que entrou no País -, segundo apurou o editor Mário Rocha, mas pesaram mais os fatores positivos, das bolsas norte-americanas. No segmento de juros, as taxas dos prefixados continuam recuando. O swap prefixado de um ano - um bom indicador das expectativas de longo prazo - fechou pagando 21,6% ao ano, para uma base de 252 dias úteis. Ontem, papéis com a mesma base de comparação pagavam 21,77% ao ano. Aos poucos, as taxas estão cedendo. Ainda com as barbas de molho, o Banco Central resolveu ser conservador na sua previsão de venda de títulos prefixados em junho, uma vez que os juros destes papéis acabam sendo pressionados para cima em momentos de maior instabilidade. Como apurou reportagem de Renato Andrade, ao invés de anunciar um patamar de venda destes títulos, anunciou um limite máximo. Ou seja: se tudo estiver tranqüilo, o Banco Central vende títulos prefixados; se estiver nervoso, não vende. Desta forma evita o desgaste de ter que cancelar leilão de títulos prefixados, ou colocar títulos e depois não vender porque as taxas pedidas são muito altas.