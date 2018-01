Natal: 52,4% dos consumidores não farão compras Cerca de 52,4% dos consumidores não deverão fazer compras de Natal neste ano, em razão dos altos índices de desemprego, queda da renda do consumidor e restrição de crédito. É o que aponta o estudo "Expectativas de Consumo - Natal/2006" realizado pelo Programa de Administração do Varejo (Provar), da Fundação Instituto de Administração (FIA), divulgado nesta quarta-feira. O estudo, realizado em São Paulo, considerou a intenção de compras nos segmentos do varejo de automóveis, autopeças, casa, mesa e banho, eletroeletrônicos, foto e ótica, informática, linha branca, material de construção, móveis e telefones celulares. Segundo o coordenador geral do Provar, Claudio Felisoni, os dados refletem a diminuição do poder de compra dos consumidores. Para ele, os "altos índices de desemprego, a queda de renda e restrição de crédito, motivadas pelas altas taxas de juros, influenciam fortemente no comportamento retraído dos consumidores". O estudo, entretanto, aponta uma redução no índice de consumidores que não farão compras. O resultado, de 52,4%, é inferior ao apontado na pesquisa do último trimestre de 2006, quando ficou em 63,2%. O segmento de Telefonia e Celular aparece em primeiro lugar no estudo em intenção de compras com 9,8%. O setor de Linha Branca vem em seguida, com 8,2%. Os segmentos de Informática e Foto e Ótica aparecem empatados na terceira posição com 5,6% de intenção de compra. Para Felisoni, a estabilidade do valor cambial do dólar influencia o desempenho destes setores. Contudo, apesar de ocuparem os primeiros lugares, o estudo aponta que todos eles tiveram variação negativa em comparação com o Natal do ano passado. Telefonia e Celular tiveram queda de 142,9% na intenção de compra, mesma variação do segmento de Informática. O setor de Linha Branca oscilou negativamente 43,9%, e Foto e Ótica apresentaram queda de 71,4%. Apesar de apontar retração nestes setores, o estudo do Provar revela aumento nos gastos das compras no setor de Material de Construção, que registrou alta de 46,2%, passando de R$ 946,36, no Natal de 2005, para R$ 1.756,26 neste ano. A pesquisa mostra que o crediário deve ser utilizado por muitos consumidores neste Natal, o que estimula o consumo. Entre os entrevistados que pretendem comprar automóveis, 88% devem fazer por meio de linhas de crédito. O mesmo comportamento é observado em Telefonia e Celular (40,8%), Linha Branca (58,5%), e os segmentos de Informática e Foto e Ótica, com 32,1% e 35,7%, respectivamente. A pesquisa foi realizada com 500 consumidores da cidade de São Paulo, em locais de alto fluxo de potenciais consumidores, entre os dias 20 de novembro e 1º de dezembro.