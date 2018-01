Natal ajudou a melhorar nível de emprego em SP A diretora do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos da Fiesp, Clarice Messer, afirmou hoje que a melhora no nível de emprego industrial em São Paulo no mês passado, cuja queda (-0,05%) foi a menor desde maio (-0,02%), não significa uma tendência de fortalecimento do mercado de trabalho do setor. Segundo a economista, o período de Natal teve impacto temporário no índice em novembro e houve retomada das encomendas. Normalmente, estas são feitas em agosto e setembro, mas foram adiadas, especialmente neste ano, em função das incertezas na economia. A economista da Fiesp destacou que o único componente permanente foi a melhora nas exportações. Segundo Clarice, o nível de emprego na indústria paulista somente começará a crescer quando a atividade industrial chegar a 4% ao ano. Para 2003, ela prevê que o Indicador de Nível de Atividade ficará em 2,5% e somente em 2004 será possível atingir níveis de produção suficientes para a geração de empregos.