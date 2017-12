Natal começa a elevar vendas no comércio de SP O clima de Natal começou a chegar ao comércio no último fim de semana. O movimento nos shoppings foi um pouco maior em relação ao sábado e domingo anteriores e as vendas em média cresceram no período em torno de 5%. "É um resultado ainda modesto porque a maior parte da primeira parcela do 13.º foi para pagar dívidas", diz o presidente da Associação dos Lojistas de Shopping (Alshop), Nabil Shayoun. O crediário, pelo segundo mês consecutivo, com a queda dos juros e a dilatação dos prazos, puxou as vendas em novembro. As consultas ao Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) em novembro cresceram 4% na comparação com novembro de 2002. Já o desempenho da venda à vista foi fraco. As consultas ao Usecheque no mês passado caíram 0,3% ante igual período em 2002. "Com uma queda de renda de 8%, segundo o Dieese, fica difícil para o consumidor comprar à vista", diz o economista Emílio Alfieri, da Associação Comercial. Na média, observa, os dois indicadores apontam um crescimento em torno de 2% em novembro, o que indica uma perspectiva melhor para dezembro. "É preciso que o comércio continue a realizar promoções, alongando os prazos do crediário, pois as vendas dependem basicamente do crédito, uma vez que a renda do consumidor se acha muito achatada", diz o presidente da entidade, Guilherme Afif Domingos. A preocupação do consumidor de evitar compras para quitar débitos aumentou em 14,6% o acerto de carnês em atraso no mês de novembro. A inadimplência, em São Paulo, ficou estável com variação de 0,9% ante novembro de 2002. "Estamos com os melhores resultados de inadimplência dos últimos anos porque o consumo está fraco", diz Alfieri.