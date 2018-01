Natal: cuidado para não gastar além da conta Todos os anos, a assessora de imprensa Juliana Reis compra presentes de Natal para cerca de 25 pessoas. A família grande recebe boa parte deles, mas sobram lembranças também para as antigas amigas de escola, as colegas da faculdade, a ex-chefe. "Neste ano, vou comprar alguma coisa também para a filha da ex-chefe e para a avó de uma amiga. Sempre aparece mais alguém para presentear". O problema é que, para todas essas compras serem possíveis, o pagamento quase nunca é feito à vista. Resultado: contas acumuladas, que só serão efetivamente pagas quando o Natal for uma data distante. Esse é o maior erro cometido por quem vai às compras no Natal, dizem especialistas da área de consumo. "Na hora da compra, a pessoa não lembra que o 13º só existe nesse mês", brinca o assistente de Direção do Procon-SP, José Carlos Guido. "Por isso, a compra à vista é sempre a melhor opção". Dedicar uma atenção especial ao orçamento antes de ir às lojas é fundamental. "É preciso que a pessoa tenha consciência de que não pode adquirir tudo e gaste o que realmente está dentro de suas possibilidades", diz o professor de Marketing do Centro Universitário de Santo André, Silton Marcell. Para ele, movidas pelo impulso da compra, as pessoas não prestam atenção a um fator fundamental: novas dívidas só devem ser contraídas quando as velhas forem pagas. É preciso auto-controle Mas a verdade é que muitas pessoas costumam gastar além da conta nesta época do ano, o que quase sempre significa contrair novas dívidas. Para amenizar o problema, diz Marcell, é preciso ter, antes de tudo, auto-controle. "A pessoa deve evitar se comportar de forma emocional ou compulsiva". Isso não significa deixar a tradição de lado e abandonar a idéia de dar presentes. "É preciso apenas estar atento para não comprar mais do que é realmente necessário", resume Marcell.