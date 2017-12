Natal: dicas de presentes Quem vai presentear amigos e familiares neste Natal e não quer errar na hora de escolher o presente pode tomar como base para suas escolhas os produtos que têm vendido mais nas lojas e prometem ser a mania do verão. Há opções para todos os gostos e bolsos: de perfumes e livros na faixa dos R$ 20,00 a bolsas sofisticadas e de grife por R$ 2.130,00. Livros Livro é um presente que costuma agradar muita gente e não representa grandes gastos. Os gerentes das grandes livrarias dizem que o segredo é saber escolher um que tenha a ver com a personalidade da pessoa a ser presenteada. Na rede Siciliano, os livros mais vendidos são: o infanto-juvenil "Harry Potter e a Câmara Secreta", de J.K. Rowling (ed. Rocco, R$ 13,85), que é mania entre a garotada de vários países; o de ficção "A Festa do Bode", de Mario Vargas Llosa (ed. Mandarim, R$ 32,90); "Mar Sem Fim", que traz relatos do aventureiro Amir Klink (Cia das Letras, R$ 15,10); "Estação Carandiru", do médico Dráusio Varella (Cia das Letras, R$ 22,80); e o livro de auto-ajuda "Quando ele voltar", de Ricky Medeiros (ed. Vida e Consciência, R$ 12,00) Os preços são do site www.siciliano.com.br, da própria rede de livrarias. Outros sites conhecidos para comprar livros são: www.submarino.com.br, www.saraiva.com.br, www.paubrasil.com.br, www.amazon.com (em inglês), www.livrariacultura.com.br e www.fnac.com.br. Mas nem todos gostam de fazer compras pela Internet, preferindo folhear os livros e ter indicações antes de decidir por algum exemplar. É possível encontrar boas livrarias, cujos donos e vendedores são bem informados e capazes de dar sugestões de leitura que agradem a todos os gostos, dando uma volta pelo próprio bairro em que o consumidor mora. Perfumes Para a perfumista Alessandra Santana, perfumes são algo muito pessoal e, quando oferecidos como presente, há grandes chances de serem trocados. Porém, "conhecendo-se um pouco do jeito da pessoa, seu estilo e as outras fragâncias que ela costuma usar, é mais fácil acertar e agradá-la em cheio". Alessandra dá outras dicas: os perfumes que têm tido mais saída nas lojas são aqueles de fragâncias frescas, apropriados para o clima tropical, como os femininos Too Much, da Guerlan (R$ 88,70 na aperfumista.com.br), J´adore, de Christian Dior ( R$ 104,00 na aperfumista.com.br) e Happy, de Clinique (R$ 123,20 na perfumesonline.com.br). As opções masculinas mais disputadas são: Versus, de Versace (R$ 110,00 na aperfumista.com.br) e Jazz Live, de Yves St. Laurent (R$ 63,00 no opinionshop.com.br). Todos os preços referem-se aos frascos de 50ml. Nas lojas O Boticário, os perfumes são mais baratos. Os femininos mais populares da rede são Thaty (R$ 20,75) e Free (R$ 21,00). O Quasar (R$ 28,50) é o campeão dentre os masculinos. Nos estabelecimentos que vendem artigos da marca Água de Cheiro, há o Absinto (R$ 19,90), perfume feminino composto por notas florais, que é um dos maiores sucessos de vendas da marca. Já a "linha Água Fresca" seria indicada para qualquer tipo de pessoa, por ter produtos "leves e refrescantes". Um kit da linha contendo: colônia de 50 ml, shampoo perfumado, desodorante e sabonete com glicerina, também perfumados, sai por R$ 36,80. Bolsas Bolsas são sempre úteis e podem durar muito tempo. Os representantes da centenária grife francesa Louis Vuitton (LV), por exemplo, garantem que suas bolsas, além de bonitas, são muito duráveis. Segundo o diretor de marketing das lojas LV no Brasil, Carlos Ferreirinha, as bolsas mais apreciadas pelas clientes são aquelas em couro de vitela envernizado (modelo Houston bege). O preço é salgado: R$ 2.130,00. Outro modelo apreciado e um pouco mais em conta é o Montsouris, em tela canvas, que traz o monograma da marca. "LV", por R$ 1.400,00. Há opções mais baratas. Na rede Le Postiche, há produtos - como bolsas, carteiras, cintos e porta-níqueis - em vários modelos, tamanhos, cores e tipos. A rede está com uma promoção de verão: a "baguete" (bolsa comprida, que lembra este formato de pão) de couro custa R$ 64,90. Já a bolsa de couro com alça contraste, em três modelos, sai por R$ 79,90. Veja, em outras matérias, sugestões de presentes para as crianças e como está a procura no mercado pela vedete da estação: o DVD. (compare os preços pesquisados pelo Finanças Pessoais.)