Natal esvazia Bovespa; petróleo tem alta O último pregão da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) antes do Natal foi marcado pelo esvaziamento dos negócios, com os investidores já se preparando para as festas de fim de ano. Mesmo assim, a Bovespa voltou a ter um bom desempenho, atingindo alta de até 1,38% pela manhã. À tarde, os investidores realizaram lucros. Com isso, a Bolsa encerrou o dia em baixa moderada, de 0,11%. O volume financeiro totalizou R$ 423,6 milhões, inferior ao registrado durante o ?rally? da semana passada. Com poucas notícias, o mercado aproveitou para embolsar um pouco dos ganhos acumulados nos últimos dias. A tendência para a Bovespa, dizem os especialistas, continua sendo positiva. O risco de curto prazo é a perspectiva de guerra entre Estados Unidos e Iraque. "Esse risco ficou mais claro hoje. A situação lá fora é delicada", afirmou o diretor de Tesouraria de uma instituição financeira. É isso que está limitando o potencial de ganho das bolsas americanas, que também tiveram um pregão de baixa liquidez. O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,21% e o Nasdaq, em alta de 1,37%. Maior agitação viveu o mercado de petróleo, depois da notícia de que o Iraque havia derrubado um avião espião dos EUA na chamada zona de exclusão. Os preços do petróleo, que já vinham subindo, ampliaram a alta e o barril do petróleo do tipo WTI, negociado na bolsa de mercadorias de Nova York (Nymex) fechou cotado a US$ 31,75 o barril, com alta de 4,79%. O barril do tipo Brent, negociado em Londres, subiu para US$ 29,72, com elevação de 4,87%. Os destaques de alta na Bovespa foram as ações da Acesita e da Vale, reagindo à proposta de compra da fatia detida pela Acesita na CST feita em conjunto pela Companhia Vale do Rio Doce e Arcelor. Com isso, CST PN subiu 4,90%, a terceira maior valorização do ranking, enquanto Acesita PN subiu 4,26%. As ações de Embratel continuaram puxando a lista de maiores valorização. A do tipo PN fechou com ganho um de 8,05% e a ON, 6,67%. Na lista de maiores baixas estiveram Copel PNB, -5 67%; Bradespar PN,-5,17% e Ligth ON, -4,08%. No mercado de câmbio, sem liquidez, o dólar continuou a subir. A baixa demanda no leilão promovido pelo BC (foram colocados R$ 117 milhões de um total aproximado de R$ 500 milhões) acabou contribuindo para que o dólar ampliasse um pouco mais a alta. Depois de ter encerrado a manhã em alta de 0,2%, o dólar ampliou a valorização para 0,57%, cotado a R$ 3,51. Apesar da demanda fraca, com mais esse leilão de swap o BC conseguiu rolar 88,6% do vencimento do dia 2 de janeiro, de US$ 2,6 bilhões. No mercado de juros, o contrato futuro DI de abril, o mais líquido, teve um novo ajuste para cima. Fechou a 26,69, ante 26,50, na sexta-feira.