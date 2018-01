Natal gordo para as lojas virtuais do País Melhor data do ano para o varejo eletrônico, o Natal deve alavancar em 50% o volume de vendas virtuais no País em dezembro. De acordo com a e-bit, empresa especializada em pesquisa e marketing online, as lojas virtuais devem faturar R$ 150 milhões nos 30 últimos dias do ano, ante os R$ 100 milhões registrados no mesmo período ano passado. As boas novas não param por aí: o número de usuários dispostos a comprar presentes via Internet aumentou em relação a 2001 e o tíquete médio deve subir R$ 50. Para o diretor da e-bit Pedro Guasti, o faturamento superior será decorrente da melhora no nível de atendimento das lojas virtuais. "Independente do aumento do número de internautas no Brasil, a melhora da qualidade dos serviços prestados foi fundamental para a consolidação do comércio online", afirma Guasti. "O consumidor provavelmente teve uma boa experiência no passado e está disposto a repetir a compra", analisa. A projeção de crescimento é sustentada por dois índices medidos pela empresa: a disposição dos internautas para compras online e o quanto esse consumidor pretende desembolsar. No primeiro caso, a e-bit constatou que 62% dos internautas querem buscar presentes de Natal nos shoppings virtuais. No ano passado, o número de interessados nos itens oferecidos online era de 49% dos usuários de Internet. "O que atrai também o consumidor é a política de pagamento de cada site, em muitos casos bem melhor que no varejo tradicional", acrescenta Guasti. A possibilidade de pagar em até 12 vezes sem juros ? como no caso da Gastadores Também a possibilidade de parcelar as compras virtuais causará impacto sobre o faturamento, uma vez que interfere diretamente no tíquete médio. No ano passado, os internautas gastaram R$ 250 por compra ao longo de dezembro. Para este ano, a expectativa é de que as compras cheguem a R$ 300. "Isso também reflete o aumento da oferta de eletroeletrônicos, cujos preços são mais altos", explica o diretor. No Natal deste ano, os presentes mais procurados nas prateleiras virtuais devem ser CDs, livros ? os dois já tradicionais nas listas natalinas ?, aparelhos DVD e computadores de mão. "Por conta dos DVDs e dos Palms, o valor médio por compra deve saltar", afirma o diretor. Entre os e-consumidores, 95% estão dispostos a comprar eletroeletrônicos via Internet neste final de ano e 96% devem optar também por CDs. De acordo com a e-bit, no ano passado, 15% dos e-consumidores gastaram entre R$ 500 e R$ 1 mil nas compras virtuais de Natal. Neste ano, esse porcentual deve chegar a 28% ? outros 12% prometem desembolsar mais de R$ 1 mil. "Percebemos ao longo de 2002 crescimento de quase 70% no número de adeptos ao e-commerce, o que traz a expectativa de que esse Natal será a data mais forte da história do comercio eletrônico brasileiro", afirma. Otimismo Os números da e-bit refletem apenas em parte do otimismo das lojas virtuais. Duas das maiores players, o Submarino e a Americanas.com, apostam em um Natal cheio. No Submarino, que anunciou em novembro a abertura das quatro primeiras lojas físicas da rede, a meta é fechar o mês com receita de R$ 21 milhões. Até a semana passada, o faturamento do portal já estava em R$ 14 milhões/mês. Na Americanas.com, por sua vez, a expectativa de crescimento é de 100% em relação ao mesmo período do ano passado. Leia mais sobre o setor de Tecnologia da Informação no AE Setorial, o serviço da Agência Estado voltado para o segmento empresarial.