Natal não reverte queda anual de vendas em shoppings As vendas de Natal nos shopping centers registraram variação de 0% a 1% em relação ao Natal do ano passado. Levando-se em conta a abertura das 4,2 mil lojas verificada este ano, o avanço do faturamento é de 2% a 3%. As informações são da Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings (Alshop). No calculo da Alshop, em média, passaram pelos shoppings brasileiros um total de 110 milhões de pessoas em dezembro. Mesmo com este resultado de dezembro, ao longo deste ano os lojistas de shoppings ainda acumulam perda de vendas em relação a 2002. Com isso, 2003 deve fechar com uma perda de faturamento de 1% a 2%, levando em conta a mesma base de comparação, o que significa aproximadamente R$ 45,5 bilhões. Considerando-se as aberturas de lojas, o faturamento atinge R$ 48 bilhões. Para 2004, a projeção da Alshop é de um avanço de 3% a 5% nas vendas. A entidade congrega 65 mil lojistas de 579 shoppings do Brasil. O presidente da entidade avalia que as altas taxas de juros e a perda de renda do trabalhador foram os principais fatores que prejudicaram o desempenho do setor em 2003. O movimento de Natal, que representa entre 25% a 30% do movimento anual, segundo ele, ajudou a neutralizar o volume fraco de vendas do ano. Até novembro, a perda de faturamento estava acumulada em 3%, e o número de peças vendidas foi 8% superior em relação ao volume de dezembro do ano passado, mostrando que houve maior procura por bens de baixo valor agregado, apesar do crescimento das vendas de bens duráveis neste final de ano, estimuladas pelos incentivos ao crédito.