Natal: os presentes preferidos das crianças Os personagens da série de tevê Sítio do Pica-Pau Amarelo e do filme Harry Potter são as novidades nas lojas de brinquedos para este Natal. As crianças começaram a fazer os pedidos e, os pais, a buscar o melhor preço. Na loja PB Kids, os campeões de venda são os personagens do Sítio. A boneca de pano Emília é uma das atrações, apresentada em três versões: tamanhos pequeno, médio e grande. A grande, com braços e pernas articulados, custa R$ 99. Mas quem não puder gastar tanto pode comprar uma boneca Emília na versão "agarradinho", com prendedor que a fixa à roupa, por R$ 5. Segundo a gerente da loja PB Kids, Zildene Soares Flor, o movimento deve aumentar a partir de hoje - quando os pais recebem o 13.º salário. Nas prateleiras da loja Elefantoys, o destaque são os artigos inspirados no filme Harry Potter. Uma vassoura mágica que treme e apita custa R$ 99. Mas existem outras opções, com preços variando de R$ 40 a R$ 70. Outras campeãs na preferência das crianças são as bonecas Barbie e Susie. A Barbie Quebra-Nozes, lançada neste ano, possui um suporte que permite que ela gire. O preço é um pouco alto: R$ 89. E a Susie sem acessórios está sendo vendida por R$ 12. Ainda para as meninas, as lojas oferecem a bicicleta da Barbie, que custa R$ 259, e a linha da Eliana - com fábrica de macarrão, suco e raspadinha -, vendida a preços que variam de R$ 33 a R$ 60. Para os meninos, a Estrela lançou os bonecos radicais dos Action Man, que custam entre R$ 33 e R$ 50. Os Dragon Ball Z ainda não foram esquecidos e custam R$ 15. Um skate tradicional pode ser comprado por R$ 39 e a bicicleta do Tigrão custa R$ 148.