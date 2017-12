Natal: promoções nas compras de última hora As pessoas que deixaram para a última hora, como o de costume dos brasileiros, a compra de presentes neste Natal podem sair no lucro com as vantagens oferecidas pelo comércio eletrônico. Veja algumas dicas do Caderno Informática do Estadão nos links abaixo. Lojas reais e virtuais têm lançamentos, descontos, e diversas promoções de última hora. Faltam seis dias para o Natal, mas quem não comprou presente algum está com sorte. A semana reserva lançamentos e promoções para niguém botar defeito. Entre comprar um karaokê de R$ 900 e um DVD player de R$ 700, fique com os dois. Essa é a sugestão da Gradiente, que lança hoje o DVDokê. Com o aparelho, à venda pelo preço sugerido de R$ 999, pode-se tanto assistir a filmes em DVD como brincar de cantor (veja link abaixo). Ceia pela Internet Há também dicas para quem não ainda não planejou sua ceia de Natal. No link abaixo há opções para todos os gostos, desde vegetarianos até pratos típicos natalinos de outros países. Além disso, há dicas de decorações natalinas para a casa e árvore de natal.