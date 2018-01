Natura abre em Paris a primeira loja na Europa Após acelerar o processo de internacionalização da marca na América Latina, a Natura se lança agora na conquista da Europa. Na noite desta sexta-feira, a empresa brasileira de cosméticos inaugurou, com uma festa em Paris, sua primeira loja mundial. A loja parisiense, chamada de Casa Natura, servirá como teste para eventuais investimentos em outros países europeus, como a Alemanha, a Inglaterra e a Itália. A data para lançamento de seus produtos no varejo parisiense não foi escolhida por acaso: o dia do descobrimento do Brasil. ?Temos um ambicioso projeto de expansão internacional?, disse à BBC Brasil o diretor-presidente da Natura, Alessandro Carlucci, acrescentando que a Natura não tem o objetivo de administrar uma grande rede de varejo, com centenas de franquias, como ocorre com a marca inglesa Body Shop, por exemplo. A loja na capital francesa, de 200 metros quadrados, está situada no bairro de Saint-Germain-des-Près, uma das áreas mais nobres da cidade, e fica próxima a ?rivais? como a própria Body Shop e a francesa L?Occitanne. ´Bem-estar´ No Brasil e em outros países da América Latina (Argentina, Chile, Peru e Bolívia e, a partir do segundo semestre deste ano, também no México) a empresa atua na venda direta, realizada por consultoras, o chamado sistema ?porta-a-porta?. A empresa ainda não definiu o modelo de sua expansão comercial na Europa. ?Poderemos talvez desenvolver um modelo híbrido, que mescle a venda direta e lojas próprias?. Afinal, o objetivo ?não é ter apenas uma loja para constar na nossa lista de endereços?, diz ele. A marca pretende ganhar relevância no concorrido mercado francês e europeu em geral. Para isso, espera se sobressair por meio de sua imagem ligada ao ?bem estar?, colocando em evidência seus produtos ecológicos e também o desenvolvimento social das comunidades que fornecem matérias-primas à empresa. ?A Alemanha é muito receptiva a essas preocupações ecológicas?, diz Carlucci, sinalizando os eventuais próximos alvos da Natura na Europa. Investimentos Paris, ?berço mundial da cosmetologia?, como diz o fundador da Natura, Luiz Seabra, foi escolhida como uma "prova de fogo" para a aceitação dos produtos da marca. E como a venda direta na área de cosméticos não tem uma tradição importante no mercado francês, a empresa decidiu abrir sua própria loja. Os investimentos previstos na França para os próximos três anos são de 16 milhões de euros (cerca de R$ 56 milhões). Antes mesmo de inaugurar sua loja, os produtos da Natura já estariam fazendo algum sucesso em Paris, segundo Carlucci. Na tarde de sexta-feira, pessoas chegaram a fazer fila em frente à butique, toda decorada para a festa desta noite, que contou até com uma cachoeira na calçada. Em razão da movimentação, a loja decidiu abrir suas portas à tarde durante algumas horas e atraiu "inúmeros" clientes, segundo ele. Os produtos também estão sendo comercializados temporariamente na loja de departamentos Printemps, que realiza até 7 de maio uma operação comercial com artigos brasileiros. Segundo Carlucci, a Printemps teve de autorizar a Natura a reabastecer seu estoque antes do previsto, porque alguns artigos já haviam se esgotado logo nos primeiros dias.