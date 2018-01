Natura investe US$ 17,8 milhões para abrir loja em Paris A Natura não vai mais bater de porta em porta. Pelo menos não na França. Depois de fazer sua carreira unicamente por meio da venda direta no Brasil, a empresa de cosméticos planeja abrir em uma loja Paris, que terá o formato tradicional do varejo. A localização ainda não foi definida, mas a loja de Paris está sendo considerada pela empresa como laboratório, cuja missão é desvendar o funcionamento do mercado local. Embora as pesquisas tenham apontado forte potencial de sucesso para o modelo desenhado, a empresa está cautelosa e pretende fazer um desembarque na Europa bem planejado. "Vamos gastar dinheiro para aprender", justificou o presidente-executivo, Guilherme Peirão Leal. O investimento girará em torno de 15 milhões de euros (US$ 17,8 milhões) e a inauguração está prevista para setembro de 2004. Na França, a Natura irá vender cerca de 80 itens e se restringirá apenas à linha Ekos. A fábrica brasileira já está trabalhando no desenvolvimento de 50 novos produtos que podem ou não ser lançados no mercado brasileiro. Mais do que explorar o potencial de consumo de cosméticos dos europeus, a Natura está interessada em tirar proveito do conceito: a linha Ekos invoca a idéia da biodiversidade brasileira, do desenvolvimento sustentável, do uso racional dos recursos naturais, todos temas em alta no momento, mais ainda na Europa. "Podemos ser alternativa às grifes de luxo", disse Leal. A exemplo do Brasil, ele acredita que os produtos vão arrebanhar as classes de A a C. Apesar da inovação na forma de comercialização na França, no Brasil a empresa não tem plano de abandonar o sistema de venda direta. Pelo contrário. Neste ano, elevou em 15% o contingente de consultoras, totalizando mais de 335 mil. A Natura, que deve registrar um faturamento bruto de R$ 2 bilhões este ano (não incluindo a remuneração das consultoras), é a maior indústria de cosméticos brasileira e está entre as 30 maiores do mundo.