Natura lança o ?cheiro do Brasil? O Brasil tem cheiro? A Natura acredita que sim e investiu R$ 2,5 milhões no desenvolvimento e marketing do Perfume do Brasil e da Água de Banho, que vai lançar na próxima semana e com os quais espera aumentar em 30% as vendas da linha Natura Ekos, de produtos ecológicos. Com ingredientes da Amazônia, esses produtos têm conquistado o consumidor estrangeiro. Com faturamento ao redor de R$ 1,6 bilhão por ano, a Natura está presente nos free shops dos aeroportos internacionais desde o ano passado. É nesse espaço que tem conseguido seduzir o estrangeiro com a linha Ekos. Nos free shops de chegada ao País, o que prevalecem são produtos e cosméticos que os brasileiros aprenderam a comprar das mãos de 120 mil revendedoras cadastradas da empresa. Mas faltava à Natura fazer um ligação mais forte e direta com o Brasil. Foi daí que surgiu a idéia de pesquisar na floresta amazônica aromas que pudessem expressar o "cheiro do País". O Perfume do Brasil tem como base o breu branco e o cumaru, dois ativos com 18% de concentração, o que mantém o aroma por mais de 8 horas na pele. A Água de Banho tem concentração de 5%. Ambos têm aroma de floresta, que transmitem uma sensação de frescor. O breu branco é uma resina usada por tribos indígenas como incenso, e o cumaru é a semente de árvore que os índios caraíbas usam para fazer colares, braceletes e perfumar os cabelos. O Perfume do Brasil será vendido em frasco de vidro de 30 ml, protegido por cerâmica artesanal que resgata a mistura de matérias-primas usadas pelos índios para obterem cores e texturas diferentes. O preço sugerido do perfume é R$ 138,00, e o da Água de Banho (360 ml), de R$ 44,00.