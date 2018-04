Natura registra ganho 17,3% maior Apesar da crise, a fabricante de cosméticos Natura terminou o ano com crescimento na receita e no lucro. No acumulado de 2008, a receita líquida cresceu 17,7%, chegando a R$ 3,6 bilhões. O lucro líquido foi de R$ 542,2 milhões, um aumento de 17,3%. Apenas no quarto trimestre, o lucro foi de R$ 162,6 milhões, uma alta de 20% em relação ao mesmo período de 2007, enquanto a receita ficou em R$ 1,146 bilhão, um aumento de 22,2%. A empresa informou também que vai investir 40% mais em infraestrutura fabril este ano.