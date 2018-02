Natura tem lucro de R$ 129,3 milhões A fabricante de cosméticos Natura registrou no segundo trimestre um lucro líquido de R$ 129,3 milhões, praticamente estável em relação ao mesmo período de 2006. A receita líquida da empresa subiu 11,86%, atingindo R$ 779,018 milhões. Segundo a empresa, o processo de redefinição das estratégias de marketing e mix de produtos iniciado no começo do ano acabou freando o desempenho da empresa no período.