Natura tem lucro de R$ 256,8 milhões no quarto trimestre de 2017

A fabricante de cosméticos Natura reportou lucro líquido de R$ 256,8 milhões no quarto trimestre de 2017, alta de 23% na comparação com o mesmo período do ano anterior. No acumulado do ano, a companhia registrou lucro de R$ 670,3 milhões, montante 117,5% superior ao de 2016.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) consolidado do grupo entre outubro e dezembro foi de R$ 628,4 milhões, aumento de 36% ante os mesmos meses de 2016. Em doze meses, o Ebitda da companhia atinge R$ 1,741 bilhão, expansão 29,6%.

A Natura apurou receita líquida consolidada de R$ 3,732 bilhões no quarto trimestre, crescimento de 62,7% ante igual período do ano passado. De janeiro a dezembro, a receita acumulada é de R$ 9,852 bilhões, elevação de 24,5% na comparação anual.

Os resultados para o ano de 2017 levam em conta quatro meses de operação da The Body Shop, companhia cuja aquisição foi finalizada em setembro.