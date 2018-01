Navio leva 82 milhões de litro gasolina brasileira à Venezuela O navio Amazon Explorer, que leva 82 milhões de litros de gasolina do Brasil à Venezuela, já partiu e deve chegar este fim de semana a Caracas, de acordo com a Petrobrás. O combustível, comprado pela empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA), vai ajudar a normalizar o abastecimento naquele país, afetado por greve que está ocorrendo desde o dia 2 contra o governo do presidente Hugo Chávez. A ida do navio foi negociada com o governo venezuelano por Marco Aurélio Garcia, assessor internacional do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, e apoiada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, que pediu providências à Petrobrás. A venda é um bom negócio para a estatal brasileira, disse um executivo de uma operadora. De acordo com ele, a Petrobrás está conseguindo um preço melhor com a Venezuela do que o obtido quando vende a gasolina para a Nigéria. Garcia disse na terça-feira ao voltar de visita a Caracas que Lula e Chávez discutirão a assistência petrolífera mútua e que o governo eleito pensava em emprestar um navio petroleiro para ajudar a normalizar o abastecimento na país vizinho.