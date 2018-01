Navios deixam o Porto de Paranaguá sem soja A Assessoria de Imprensa do Porto de Paranaguá informou que os navios que aguardavam o embarque de soja no terminal estão se dirigindo para outros portos, como o de Santos e de Santa Catarina. Segundo a Assessoria, os armadores proprietários das embarcações estão optando por outras programações em portos vizinhos até a retomada dos trabalhos no porto paranaense. A reunião marcada para às 9h entre representantes dos caminhoneiros, dos portuários e a direção do terminal começou com quase duas horas de atraso. O superintendnete do Porto de Paranaguá, Eduardo Requião, não participou do encontro. Uma outra audiência entre trabalhadores e administração deve acontecer fora do terminal, atendendo à exigência de alguns sindicalistas. As reuniões serão mediadas pela Delegacia Regional do Trabalho. As informações são da Agência Brasil.