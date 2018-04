NEC e Fuji criam empresa para produzir baterias As gigantes japonesas NEC Corp. e Fuji Heavy Industries Ltd. anunciaram a formação de uma parceria para o desenvolvimento de baterias de lítio a serem utilizadas em automóveis. A NEC vai ficar com 51% das ações da empresa, que será capitalizada com 490 milhões de ienes (US$ 3,84 milhões). A nova companhia deve ser formalmente estabelecida no final deste mês. A NEC e a Fuji esperam que a nova companhia consiga determinar, em até três anos, como produzir em massa as baterias de lítio recarregáveis que pretendem desenvolver. Estima-se que as novas baterias terão mais do que o dobro de capacidade de produção de energia elétrica do que as baterias de metal hidratadas, mas deverão pesar menos. A medida reflete o aumento da demanda por automóveis mais adaptados ao meio ambiente. As montadoras japonesas Toyota Motor Corp. e a Honda Motor Co. já vendem veículos elétricos híbridos com baterias de níquel. A Fuji Heavy desenvolveu diversos modelos híbridos, mas nenhum deles foi lançado no mercado ainda, já que montadora pretende se associar a empresas líderes neste segmento. O diretor da Fuji Heavy, Hideshige Gomi, disse que a sua empresa não tem a intenção de desenvolver baterias automotivas independentemente da General Motors Corp (GM), que detém 21% de participação na Fuji Heavy. Ele disse que a tecnologia da GM no desenvolvimento das baterias automotivas está num estágio mais avançado do que o já alcançado por sua companhia. A montadora japonesa espera trabalhar com a GM nessa área depois de obter mais conhecimentos a partir da parceria recém-formada com a NEC. O vice-presidente da NEC, Kaoru Tosaka, disse que a empresa decidiu aliar-se à Fuji Heavy porque a montadora concordou com o fato de que a parceria deveria fornecer baterias não apenas para a Fuji, mas também para outras montadoras, inclusive do exterior.