Negada indenização a correntista que teve poupança confiscada pelo Plano Collor O Superior Tribunal de Justiça (STJ) atendeu a recurso do Banco Central e reconheceu que a instituição não deve pagar indenização por dano moral a uma correntista gaúcha que teve o saldo de caderneta de poupança bloqueado pelo Plano Collor, em 1990. Em segunda instância, a mulher havia ganho a indenização em razão do confisco econômico, que teria gerado a ela graves constrangimentos, privação econômica e aflição. O relator do recurso, ministro João Otávio de Noronha, destacou que o caso trata de responsabilidade civil por ato legislativo, qual seja, a edição da Lei nº 8.024/90. No entanto é necessário que haja a declaração de inconstitucionalidade da lei que teria causado o dano a ser ressarcido, o que não ocorreu. E mais: que essa declaração seja feita pelo Supremo Tribunal Federal (STF), não bastando haver decisões em recursos julgados no STF ou apenas o reconhecimento da inconstitucionalidade por tribunais regionais. O relator ainda destacou que o Banco Central não poderia ser responsabilizado porque não legisla e apenas foi o depositário dos cruzados novos retidos. Na época do confisco, a correntista havia vendido um apartamento em Porto Alegre e pretendia adquirir outro para morar. Na ação de indenização, a pessoa alegou que, após a restituição do confisco, o valor recebido não era mais suficiente para efetivar a compra do imóvel.