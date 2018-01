Negociação Argentina-FMI está travada, mas jornal anuncia acordo A decisão do governo argentino de não pagar o vencimento de ontem ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) voltou a travar as negociações com o Fundo Monetário Internacional (FMI). O FMI exigia o pagamento de todas as dívidas que vencem nesta semana com os organismos multilaterais (BID, BIRD e FMI) de crédito, de quase US$ 3 bilhões de dólares, antes de fechar o acordo. Porém, o ministro de Economia, Roberto Lavagna, não arredou o pé de sua decisão, tomada em novembro do ano passado, quando entrou em default com o Banco Mundial, de não gastar nenhum centavo das reservas para cumprir compromissos financeiros sem ter o compromisso expresso e formal do FMI de que o acordo será fechado mesmo. Ontem à noite, oficialmente, o ministro ratificou sua posição e admitiu que o acordo está travado em função de diferenças entre os técnicos da missão do FMI e a equipe econômica sobre o programa monetário de 2003. No entanto, o jornal Infobae estampa em sua primeira página desta quinta-feira a manchete: "Exclusivo: se fechou o acordo com o FMI". O jornal se remete à informação de altas fontes do Ministério de Economia para afirmar, sem nenhum receio, que o acordo com o FMI será anunciado nas próximas horas. Se a informação do Infobae estiver correta, o ministro Lavagna deverá deixar para trás o default com o BID e o BIRD, pagando as dívidas atrasadas para regularizar sua situação junto aos organismos, inclusive com o próprio FMI, a quem terá que desembolsar US$ 1,050 bilhão de dólares amanhã. No entanto, são inúmeras as dúvidas sobre a concretização do acordo, o qual permitirá a reprogramação dos vencimentos do primeiro semestre deste ano com estes organismos. Até ontem à noite, a posição de Roberto Lavagna era clara sobre a falta de um consenso com a missão que deixará a Argentina ainda hoje com destino à Washington. A ausência de um acordo com o FMI deixará a Argentina em sérios problemas com suas únicas fontes de financiamento. O Banco Mundial, por exemplo, já suspendeu todas as parcelas de créditos aprovados para os programas sociais e estímulos à exportação, desde novembro de 2002. Agora, chegou a vez do BID suspender o envio de recursos que fazem parte de um pacote de crédito destinado à 10 importantes projetos para o país. Conforme o site oficial do BID, são US$ 7.965,7 bilhões de dólares para os planos de emergência social, educação, reformas fiscais estruturais, equilíbrio fiscal, emprego para jovens, modernização do Estado, melhoramento de estradas e socorro às àreas inundadas. Entre os ditos do ministro e da imprensa, o dia será de expectativa sobre se a notícia do Infobae é mesmo correta e o ministério apenas continuou o jogo de esconde-esconde que jogou nos últimos dias em relação às negociações com o FMI, ou se o ministro confirmará o tal esperado acordo, cujas negociações já duram um ano, ou ainda, se a notícia é falsa e a queda de braço entre Lavagna e Krueger (Anne Krueger, a número dois do FMI) continua em mais alguns rounds.