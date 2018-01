Negociação com papéis da Petrobras A Petrobras informou há pouco que os compradores que adquiriram ações ordinárias (ON, com direito a voto) da companhia, na modalidade à vista e sem desconto, poderão antecipar as liquidações de suas operações. De acordo com comunicado enviado à Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), essa antecipação deverá ser feita por intermédio do coordenador geral da oferta no período de 10 a 16 de agosto. Aqueles que fizerem a requisição para liquidação até o próximo dia 14 receberão recibos de ações ON bloqueados até o dia seguinte. Já os compradores que solicitarem a liquidação nos dias 15 e 16 receberão diretamente as ações, também bloqueadas até o dia seguinte. Os recibos dos papéis poderão ser negociados no período de 10 a 14 de agosto. Esse recibos serão automaticamente convertidos em ações no processamento noturno do dia 16, após o cumprimento das rotinas de liquidação. No entanto, caso os compradores necessitem das ações já no dia 16 para liquidar operações de venda, eles poderão solicitar, até às 16 horas, a conversão dos recibos livres, por meio de carta enviada à gerência de custódia.